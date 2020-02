Verdacht auf Coronavirus bei Kölner Italien-Tourist

Der Patient klage aktuell über Fieber, teilte die Stadt am Montag mit. Dass die Lombardei seit Sonntag «Risikogebiet» sei, habe das RKI auf seiner Internetstartseite nicht mitgeteilt - erst auf einer «nachgeschalteten Internetseite» sei diese Information zu finden gewesen, so die Stadt Köln. Tatsächlich habe der diensthabende Amtsarzt aber weiter mit dem Mann in Kontakt gestanden. Um seine Aufnahme im Krankenhaus habe er sich selbst gekümmert.

Die Lombardei ist die vom neuen Coronavirus am stärksten betroffene Region in Italien. Am Montag hatten die Behörden mitgeteilt, dass in der Region fünf Menschen ums Leben gekommen sind.