Dortmund (dpa/lnw) - Eine betrunkene Mutter mit zwei Kleinkindern und einer Flasche Wodka im Kinderwagen soll eine Frau in einem Zug attackiert und geschlagen haben. Eine Analyse habe bei der Mutter 2,8 Promille ergeben, teilte die Bundespolizei in Dortmund am Montag mit. Die ein und zwei Jahre alten Kinder seien in die Obhut des Jugendamtes übergeben worden.

Von dpa