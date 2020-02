Geldautomatensprenger durchbrechen Glastür mit Auto

Senden (dpa/lnw) - Zwei besonders rabiate Geldautomatensprenger sind im münsterländischen Senden mit einem Auto in den Eingangsbereich einer Tankstelle gefahren, um an ihre Beute zu gelangen. Die Unbekannten hätten mit dem Wagen am frühen Montagmorgen eine Glastür zerstört, um ins Innere zu kommen, teilte die Polizei mit. Sie sprengten demnach den Automaten, erbeuteten eine vierstellige Summe und flohen mit einem Motorroller in ein nahe gelegenes Wohngebiet. Bei der Suche nach den Tätern setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein - zunächst erfolglos.

