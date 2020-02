NRW-Bürger hätten lieber Merz als Laschet

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union hat der frühere Bundestags-Fraktionschef Friedrich Merz den größten Rückhalt bei den Wählern in Nordrhein-Westfalen. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 19 Prozent der Befragten in NRW dafür aus, dass der Sauerländer die Union in den nächsten Bundestagswahlkampf führt. Damit liegt er vor dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Armin Laschet (14 Prozent). Dahinter folgen CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (11 Prozent) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (7 Prozent). CSU-Chef Markus Söder liegt in NRW mit 5 Prozent auf dem letzten Platz.

Von dpa