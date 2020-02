Der norwegische Stürmer erzielte in seinen ersten sechs Bundesliga-Einsätzen für Borussia Dortmund bereits neun Tore. Drei Treffer des 19-Jährigen kamen in den beiden weiteren Einsätzen im DFB-Pokal und in der Champions League hinzu. Möhring hebt auch den zweiten Dortmunder Winter-Einkauf Emre Can hervor. «Solche Wintertransfers macht nur der BVB.»

Der «Tatort»-Star, der viele Spiele der Dortmunder im Stadion verfolgt, blickt auch optimistisch auf das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (11. März). Das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 gewonnen - beide Treffer erzielte Haaland. «Paris wird anders auftreten müssen. Aber wenn wir ein frühes Tor machen, ist alles möglich. Aber ich fahre nicht dorthin, um zu verlieren», sagte Möhring weiter.