23-Jähriger randaliert in Festzelt und greift Polizisten an

Langenfeld (dpa/lnw) - Ein betrunkener Karnevalist hat in Langenfeld mehrere Partygäste und Polizisten angegriffen und beleidigt. Einsatzkräfte brachten den 23-Jährige auf die Wache, nachdem er in einem Festzelt randaliert und zwei Menschen geschlagen hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Polizeiwagen habe der Mann die Einsatzkräfte bespuckt und sexuell beleidigt.