Schaufensterpuppen aus Kaufhaus geklaut

Siegen (dpa/lnw) - Es ging an die Wäsche: Einbrecher haben aus einem Siegener Geschäft zwei Schaufensterpuppen gestohlen - vermutlich, um an die Kleidung zu kommen. Die bislang unbekannten Täter zerstörten in der Nacht auf Sonntag die Schaufensterscheibe des Kaufhauses und holten die Puppen heraus, wie die Polizei am Montag berichtete. «Eine der Puppen konnte unbekleidet in der Nähe aufgefunden werden», so die Beamten. Der Wert der Kleidung liege bei rund 800 Euro.

Von dpa