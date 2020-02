Bernd Stelter macht keine Witze über Coronavirus

Köln (dpa) - Komiker Bernd Stelter (58) greift im Karneval zwar politische Themen wie die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auf, aber nicht das Coronavirus. «Ich finde, eine Krankheit, eine Seuche, ist kein Thema», sagte Stelter am Montag in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Im Übrigen gelte: «Normalerweise kann man Karneval feiern, im Moment muss man. Das ist wichtig. Man muss auch mal an was anderes denken.» Er freue sich sehr auf den Kölner Rosenmontagszug, sagte Stelter, der als einer der profiliertesten Kölner Karnevalsredner gilt. «Dass da eine Million Jecke am Straßenrand stehen und feiern, haben sie sich verdient.»

Von dpa