Cantz: Toll, dass Karneval so schnell auf Hanau reagiert hat

Köln (dpa/lnw) - Fernsehmoderator und Komiker Guido Cantz (48) hat die schnellen und klaren Reaktionen der Karnevalisten auf den mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau gelobt. «Ich finde das absolut richtig, Stellung zu beziehen», sagte Cantz am Montag in Köln der Deutschen Presse-Agentur. «Karneval wird ja gerne so'n bisschen als weichgespült hingestellt. Wir Karnevalisten haben alle eine Meinung, gerade zu sowas. Und deshalb ist es toll, dass die Kölner so schnell reagiert haben. Es ist das richtige Zeichen zu Beginn des Rosenmontagszuges.»