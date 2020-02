Hülkenberg: Formel E «eine interessante Option»

Berlin (dpa) - Rennfahrer Nico Hülkenberg schließt nach dem Aus in der Formel 1 ein Engagement in der vollelektrischen Formel E nun doch nicht mehr aus. «Auf jeden Fall wäre das auch eine interessante Option», sagte der 32 Jahre alte Rheinländer in einem am Montag veröffentlichten Interview von «t-online.de». Zuvor hatte Hülkenberg einen Wechsel in die Formel E stets abgelehnt.

Von dpa