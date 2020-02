Feuer zerstört mehrere Fahrzeuge auf Autohaus-Gelände

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Hof eines Autohauses sind in Düsseldorf mehrere Fahrzeuge in Brand geraten und zerstört worden. Die Feuerwehr berichtete am Montagmorgen, bei ihrem Eintreffen am Sonntagabend hätten sechs Pkw und ein Wohnwagen lichterloh gebrannt. Den Einsatzkräften sei es gelungen, die Flammen zu stoppen. Die bereits brennenden Fahrzeuge seien jedoch zerstört worden, vier weitere seien beschädigt worden. Der Sachschaden liege bei rund 400 000 Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Von dpa