Düsseldorfer Rosenmontagszug zu Hanau: Rassismus als Pistole

Düsseldorf (dpa) - Der Düsseldorfer Rosenmontagszug stellt nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau den Rassismus als Waffe dar. Der Mottowagen fuhr am Montagmorgen zum Aufstellort für den Zug. Zu sehen darauf: Eine Pistole mit der Aufschrift «Rassismus», die aus dem Mund eines Mannes mit hochrotem Kopf ragt. Auf seiner Wange steht: «Aus Worten werden Taten!» An der Seite stellen die Jecken um Wagenbauer Jacques Tilly den Kontext zu rechtsextremen Taten her: «NSU, W. Lübcke, Halle, Hanau». Zuerst hatte der WDR über den Hanau-Mottowagen berichtet.

Von dpa