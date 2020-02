Düsseldorf (dpa/lnw) - Dauerregen und Sturmböen haben am Sonntag in Nordrhein-Westfalen zu zahlreichen Störungen geführt. Bahnreisende mussten sich am Abend zwischen Paderborn und Kassel auf Verspätungen einstellen. Wegen eines umgestürzten Baums im Gleis war die Strecke zwischen Warburg (Westfalen) und Kassel-Wilhelmshöhe gesperrt.

Auch im Regionalverkehr gab es am Abend Beeinträchtigungen. Zwischen Hilden und Solingen Hauptbahnhof kam es wegen eines umgestürzten Baums auf einem Gleis zu Teilausfällen, wie die Bahn mitteilte. Auch zwischen Hagen Hauptbahnhof und Gevelsberg behinderte ein umgestürzter Baum den Zugverkehr. Die S-Bahnen zwischen Wupptertal-Oberbarmen und Hagen Hauptbahnhof wurden umgeleitet.

Auch zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Düsseldorf Flughafen mussten Bahnreisende am Sonntag Geduld mitbringen. Dort war der Verkehr vorübergehend eingestellt. Grund war ein an den Gleisen stehender Baukran, der sich durch den Wind gedreht und eine Hausfassade zerstört hat. Insgesamt drei Hebemaschinen hätten sich am Sonntagvormittag durch starken Wind gedreht und miteinander verhakt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. An einem der Kräne war eine Metallkette befestigt, welche die Hausfassade beschädigte.

Auch die Feuerwehr in Wuppertal war am Sonntag vermehrt im Einsatz. Es habe umgefallene Bäume und losgelöste Planen gegeben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Insgesamt habe es bis zum Nachmittag rund 20 sturmbedingte Einsätze gegeben.

In Düsseldorf waren zwei Container von einem Schiff in den Rhein gefallen. Feuerwehrleute hätten die leeren Großbehälter am Sonntag an Land gebracht und gesichert, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg mit.

Auch Sportliebhaber sollten bei dem Wetter in Köln lieber zuhause bleiben. Aufgrund der Wetterlage blieben am Sonntag alle Sportplätze aus Sicherheitsgründen geschlossen, wie die Stadt Köln auf ihrer Webseite mitteilte.