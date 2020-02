Traktordieb rammt Blitzeranlage und flüchtet

Hückeswagen (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat in Hückeswagen in der Nähe von Köln zunächst einen Traktor gestohlen und mit diesem dann eine Blitzeranlage gerammt. Der Traktordieb hatte das Gefährt in der Nacht zu Samstag entwendet, wie die Polizei Oberbergischer Kreis am Sonntag mitteilte. Bei der Spritztour rammte der Unbekannte demnach eine feste Blitzeranlage und flüchtete ohne den Traktor. Am Blitzer entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro. Der Traktor wurde nur leicht beschädigt.

Von dpa