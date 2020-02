DFB-Vize zur Unterbrechung durch Brych: «Dank und Respekt»

In Folge des Fadenkreuz-Plakats positionierten sich am Samstag Fans, Spieler und Funktionäre der Borussia umgehend. In der Kurve waren «Ultras raus»-Sprechchöre und laute Pfiffe zu hören. Dass die Fanhilfe das Plakat als «(grob formulierte) Kritik» an Hoffenheim-Mäzen Hopp und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) relativierte, machte Koch besonders ungehalten. «Fußball, wie die Fans ihn wollen, ist unter solchen Rahmenbedingungen nicht möglich, und deshalb müssen die Stadionordnungen in den Kurven konsequent durchgesetzt werden», schrieb der Funktionär.