Kein Sieger im Aufstiegskampf: Verl und Oberhausen nur remis

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der SC Verl hat die Chance verpasst, sich im Aufstiegskampf zur 3. Fußball-Liga von seinen Verfolgern weiter abzusetzen. Am 26. Spieltag in der Regionalliga West mussten sich die Ostwestfalen im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II mit einem 0:0 zufrieden geben. Trotz der Nullnummer am Samstag hat die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti auf dem zweiten Tabellenplatz weiterhin gute Perspektiven im Rennen um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele im Mai gegen den Vertreter der Regionalliga Nordost.

Von dpa