Mann mit Stichwaffe verletzt: Mordkommission ermittelt

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Ein 33-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher in Mönchengladbach mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Ein 17-Jähriger stehe im Verdacht, dem Mann in der Nacht zu Samstag die schwere Stichverletzung in die Brust zugefügt zu haben. Er wurde in Tatortnähe vorläufig festgenommen.

Von dpa