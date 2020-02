Eishockey-Profi Köppchen beendet seine Karriere

Düsseldorf (dpa) - Eishockey-Verteidiger Patrick Köppchen hat nach 1026 Liga-Spielen seine Karriere beendet. «Eishockey ist mein Leben. Dieser Sport hat mir so viel gegeben. Aber ich habe intensiv in meinen Körper hineingehört und bin zu dem Schluss gekommen, dass es Zeit ist, meine aktive Karriere zu beenden», sagte der 39-Jährige in einer am Samstag von der Düsseldorfer EG veröffentlichten Mitteilung.

Von dpa