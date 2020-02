Schull- un Veedelszöch in Köln starten wegen Wetter früher

Die Schul- und Viertelszüge - wie sie auf Hochdeutsch heißen - gelten als die ursprünglichsten Karnevalsumzüge in Köln. Ihre Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück. Schulen und Vereine aus Köln und Umgebung ziehen dabei durch die Innenstadt, was in der Regel mehrere Hunderttausend Schaulustige anzieht. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Sonntag in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen mit Sturmböen und viel Regen. Auch in anderen Städten behielten sich die Verantwortlichen Anpassungen vor.