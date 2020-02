29-Jährige nach Unfall auf A4 in Lebensgefahr

Köln (dpa/lnw) - Eine 29-Jährige ist nach einem Unfall auf der Autobahn 4 in Lebensgefahr. Die Autofahrerin war am Freitagabend in Richtung Olpe auf Höhe des Rastplatzes Morkepütz mit ihrem Wagen ins Schleudern gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach ersten Erkenntnissen kam ihr Auto entgegen der Fahrtrichtung auf der Straße zum Stehen. Ein 46-Jähriger, der hinter ihr fuhr, habe wohl nicht mehr ausweichen können und sei frontal in das Auto der 29-Jährigen gefahren.

Von dpa