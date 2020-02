«Let's Dance»: Ilka Bessin tanzt sich in Zuschauerherzen

Juror Joachim Llambi äußerte sich zur Darstellung der Berlinerin gewohnt kritisch: «Als sie ihren Kopf auf die Schulter des Tänzers gelegt hat, dachte ich, dass sie neue Kraft für die letzten 20 Sekunden schöpfen muss.» Bessin konterte: «Das macht man beim Tango so. Ich weiß, Sie haben sich in letzter Zeit nicht mit Tanzen beschäftigt.» Die Versöhnung der beiden folgte aber prompt in Form von Umarmung und Küsschen.