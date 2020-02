Zwei Muslime sagen nach Hanau Fahrt auf Toleranzwagen ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem mutmaßlich rechtsextremistischen Anschlag von Hanau haben zwei Muslime aus Trauer die Fahrt auf dem Toleranzwagen am Düsseldorfer Rosenmontagszug abgesagt. Das sagte am Freitagabend Ataman Yildirim, Vorsitzender eines muslimischen Karnevalsvereins, der an dem Toleranzwagen beteiligt ist. Zuvor hatte die «Westdeutsche Zeitung» darüber berichtet. Mit dem Toleranzwagen wollen Christen, Juden und Muslime den Düsseldorfer Karneval wie schon im Vorjahr gemeinsam feiern.

Von dpa