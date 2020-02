Aachener Amtsrichter wird Willkür vorgeworfen

Münster (dpa/lnw) - Der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen hat einem Bürger in einer Individualverfassungsbeschwerde Recht gegeben und das Handeln eines Richters am Amtsgericht Aachen als willkürlich bezeichnet. Das Amtsgericht muss sich jetzt erneut mit der Sache befassen. In dem Mietstreit hatte der Beklagte die Kopie der Gerichtsakten eingefordert. Als das Gericht seinem Wunsch nicht nachkam, stellte der Beklagte einen Befangenheitsantrag. Diesen lehnte der Richter mit der Begründung ab, das Überlassen der Kopie habe mit dem Rechtsstreit nichts zu tun. Der NRW-Verfassungsgerichtshof teilte seine Entscheidung vom 11. Februar am Freitag (Az.: VerfGH 32/19.VB-3) mit.

Von dpa