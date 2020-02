Urteil: Vorläufig keine Baumrodung für geplantes Wohnprojekt

Castrop-Rauxel (dpa/lnw) - Das juristische Tauziehen um den Erhalt der etwa 250 Jahre «Alten Eiche» in Castrop-Rauxel geht weiter. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen lehnte laut Mitteilung vom Freitag den Antrag des Investors ab, ihm per Eilbeschluss die sofortige Rodung von Bäumen zu erlauben - noch vor Inkrafttreten des alljährlichen siebenmonatigen Fällverbots am 1. März. Die seit Ende September von einem Umweltaktivisten besetzte «Alte Eiche» und etwa 80 weitere Bäume sollen gefällt werden, um Platz zu machen für ein Neubaugebiet.

Von dpa