Auch Österreicher verzichten auf Rodel-Weltcup in Winterberg

Winterberg (dpa) - Nach den drei deutschen Doppelsitzern verzichten auch sämtliche österreichischen Rodler aus Sicherheitsbedenken auf ihre Teilnahme am Rodel-Weltcup an diesem Wochenende im sauerländischen Winterberg. «Die Bahn ist in unseren Augen nicht weltcuptauglich», sagte der der deutsche Cheftrainer und Sportdirektor des österreichischen Verbandes, René Friedl: «Das Sturz- und Verletzungsrisiko ist speziell im unteren Bereich sehr hoch, ich trage die Verantwortung und bin nicht bereit, die Gesundheit meiner Athleten aufs Spiel zu setzen.»