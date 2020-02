MSV Duisburg will imposante Mannheimer Auswärtsserie beenden

Duisburg (dpa/lnw) - Trainer Torsten Lieberknecht will mit dem Fußball-Drittligisten MSV Duisburg die bemerkenswerte Erfolgsserie von Waldhof Mannheim beenden. Die Mannheimer sind vor ihrem Gastspiel am Samstag (14.00 Uhr) in Duisburg auswärts seit 29 Punktspielen ungeschlagen. «Das ist definitiv kein Zufall. Mit der Zeit nimmt man Sicherheit mit, weil man um diese Serie weiß. Aber jede Serie muss reißen», sagte Lieberknecht. Die bislang letzte Auswärtsniederlage in einem Ligaspiel kassierte Waldhof im Mai 2018 in der Regionalliga Südwest.

Von dpa