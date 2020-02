Närrische Jecken sorgen für zahlreiche Polizeieinsätze

Das Feiern in der Karnevalshochburg Köln wurde von dem Tod einer jungen Frau überschattet. Die 29-Jährige war am Donnerstagabend am Bahnhof Köln-Ehrenfeld ins Gleis gestürzt und von einem Zug überrollt worden, wie die Polizei mitteilte. Ob die Frau an Weiberfastnacht selbst Karneval gefeiert hatte, war zunächst unklar. Insgesamt war die Landespolizei in Köln mit rund 1000 Kräften im Einsatz. Die Polizisten schrieben 85 Strafanzeigen, fast die Hälfte davon wegen Körperverletzungen.