300 Menschen in Köln gedenken Opfern von Hanau

Köln (dpa/lnw) - Mehrere Hundert Menschen haben am Abend von Weiberfastnacht in Köln gegen den mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau protestiert. An der Mahnwache und einer anschließenden Demonstration nahmen rund 300 Menschen teil, wie Sprecher der Veranstalter und der Polizei übereinstimmend sagten. Zu der Demonstration unter dem Titel «Rechten Terror stoppen» hatten verschiedene Bündnisse und Initiativen aufgerufen. In über 20 deutschen Städten waren für den Abend Demonstrationen, Kundgebungen und Mahnwachen angekündigt. In Hessen gedachten mehrere Tausend Menschen den Opfern. Auch am Freitag sollen Kundgebungen in Köln und anderen Städten stattfinden.

Von dpa