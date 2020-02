Mann verbarrikadiert sich im Keller: Von Polizei überwältigt

Odenthal (dpa/lnw) - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat sich in Odenthal nahe Leverkusen am Donnerstagabend vorübergehend im Keller eines Wohnhauses verbarrikadiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte es zuvor Streit in der Familie gegeben. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte den 42-Jährigen am Abend. Er blieb dabei unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

