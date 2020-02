Mann verbarrikadiert sich im Keller: Polizei vor Ort

Odenthal (dpa/lnw) - Ein Mann hat sich in Odenthal nahe Leverkusen am Donnerstagabend im Keller eines Wohnhauses verbarrikadiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte es zuvor Streit in der Familie gegeben. Die Absichten des Mannes seien unklar. Polizeikräfte seien vor Ort. Die Familie des 42-jährigen und Nachbarn seien sicherheitshalber aus dem Haus gebracht worden. Zunächst gebe es keine Kommunikation mit dem Mann. Es sei auch unbekannt, ob er bewaffnet sei, sagte der Sprecher. Die Gasleitung zu dem Haus sei abgestellt worden.

Von dpa