Tarifparteien der Metallindustrie hoffen auf rasche Einigung

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den Tarifverhandlungen für die rund 700 000 Beschäftigten der nordrhein-westfälischen Metallindustrie hoffen Arbeitgeber und IG Metall auf eine Einigung noch vor dem Ende der Friedenspflicht am 28. April. Der Verhandlungsführer der IG Metall, Knut Giesler, sagte am Donnerstag: «Wir haben drei intensive Gespräche mit Metall NRW geführt. Dabei wurde deutlich, dass auf beiden Seiten ein ernsthafter Versuch unternommen wird, innerhalb der Friedenspflicht Lösungen zu erarbeiten».

Von dpa