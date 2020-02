Dem «Kölner Stadt-Anzeiger», der zu DuMont gehört, sagte Walter-Borjans zu seiner Absage: «Es ist furchtbar, und ich will den Jecken in Köln und anderswo den Spaß an d'r Freud nicht nehmen. Erst recht nicht, wenn es darum geht, dass sie damit ein Bekenntnis zum Leben und leben lassen ablegen. Wir würden diese Überzeugung in anderen Teilen des Landes aber nur schwer vermitteln können.» Walter-Borjans riet den Kölnern, dennoch zu feiern - um «Toleranz zu leben und offensiv zu zeigen». Der SPD-Chef sagte weiter: «In diesem Sinne ein trotziges Alaaf.»

Wie die SPD-Sprecherin sagte, plant Esken, am Abend an einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin teilzunehmen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte bei Twitter zu der Mahnwache aufgerufen.