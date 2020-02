Köln (dpa/lnw) - Tausende von Karnevalstouristen sind am Donnerstag in Köln eingetroffen. Viele von ihnen posierten für Fotos vor dem Kölner Dom. Das Wetter war bedeckt, aber trocken und mild. Vor dem Hauptbahnhof zeigte die Polizei starke Präsenz - sie ist an Weiberfastnacht mit 1000 Beamten in der Millionenstadt auf der Straße.

Von dpa