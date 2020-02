NRW-Polizei: Schüsse in Hanau ohne Auswirkungen auf Karneval

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Die Polizeibehörden in den rheinischen Karnevalsmetropolen Düsseldorf und Köln sehen zunächst keine Auswirkungen der tödlichen Schüsse von Hanau auf die Sicherheitslage an Altweiber. Es gebe nach jetzigem Stand keine Bezüge nach NRW, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei am Morgen der dpa. Man verfolge die Entwicklungen in Hessen und habe die Lage im Blick. Ein Sprecher der Kölner Polizei ergänzte, dass die Sicherheitslage stetig überprüft und Maßnahmen der Lage angepasst würden. Allein in der Domstadt sollen nach früheren Angaben am Donnerstag geplant 1000 Polizisten auf den Straßen sein.

Von dpa