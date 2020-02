Kinderärzte wollen Kinderkrankenschwester pur

Die Neuerung bringt seit Anfang dieses Jahres neben dem Abschluss der Kinderkrankenpfleger/in (bislang Kinderkrankenschwester) auch die Pflegefachkraft mit pädiatrischer Vertiefung. In einem Brief an den Gemeinsamen Bundesausschuss im Gesundheitswesen kündigen die Gesundheitsminister der Länder an, sich dafür stark zu machen, dass diese Richtung «beworben» wird. Außerdem sollen auch Fachkräfte mit mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung die Anforderungen erfüllen.

Die Kinderärzte kritisieren diese Absichten. Sie gehen davon aus, das Absolventinnen der Ausbildung lediglich mit pädiatrischer Vertiefung ein Jahr Nachqualifizierung benötigen; so würde sich die Lehrzeit von drei auf vier Jahre erhöhen. Kölfen betont, dass es keinen Mangel an Interessenten für die Kinderkrankenpflege gebe - anders als in der Erwachsenenmedizin. Deshalb müssten die Pflegeschulen gezwungen werden, diese Ausbildungsplätze weiter und mehr davon anzubieten. Nach einer Umfrage der Chefärzte der Kinderkliniken hätten 30 bis 50 Prozent der Pflegeschulen diese Spezialisierung nicht im Portfolio.

Der Verband vertritt die Interessen von 12 000 Kinder- und Jugendärzten aus Klinik, Praxis und öffentlichem Gesundheitsdienst.