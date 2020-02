Goldener Hahn vom Kirchturm verschwunden: nach Jahren zurück

Plettenberg (dpa/lnw) - Ein goldfarbener Wetterhahn ist gut sechseinhalb Jahre nach seinem Verschwinden von einem Kirchturm überraschend wieder aufgetaucht. Der mehr als hundert Jahre alte Gockel war zuletzt im Juli 2013 auf dem Turm der Christuskirche in Plettenberg im Sauerland gesehen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nun stellte sich raus: Er war nicht weit gekommen. Mitarbeiter der Telekom fanden den fast einen Meter großen Vogel nicht einmal hundert Meter vom Gotteshaus entfernt auf einer Wiese tief im Boden steckend. Dem Pastor sei der «leicht gerupfte Hahn» am Dienstag übergeben worden. Er habe ihn eindeutig identifiziert.

Von dpa