Metalldiebe verursachten Gasalarm: Rohre gestohlen

Krefeld (dpa/lnw) - Der Gasalarm samt Evakuierung mehrerer Wohnhäuser in Krefeld ist den Ermittlungen zufolge von Metalldieben verursacht worden. Unbekannte hätten gasführende Kupferrohre aus dem Keller eines leerstehenden Hauses gestohlen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Feuerwehr und Polizei hatten am Dienstag die Straße sperren und angrenzende Häuser evakuieren müssen, nachdem ein 36-jähriger Zeuge das ausströmende Gas bemerkt hatte. Ein Bagger riss die Straße an mehreren Stellen auf, um die Gaszufuhr unterbrechen zu können. Bewohner kamen vorübergehend in einem nahe gelegenen Altenheim und in Bussen unter. Verletzt wurde niemand.

Von dpa