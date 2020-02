«Wir suchen Zeugen, die unter anderem Angaben zu der Gasflasche machen können. Insbesondere interessiert uns, woher diese auffallende Flasche stammt oder wer sie zuletzt benutzt hat», erläuterte der Leiter der Mordkommission, Thomas Götze, laut Mitteilung. Das Landeskriminalamt hatte die Flasche untersucht und DNA-Spuren gefunden. Die Spurensuche an einer ebenfalls im Keller gefundenen Kerze läuft noch.

Der Feuerwehrmann war am 8. Februar nach einer Gasexplosion von herabstürzenden Trümmerteilen getötet worden. Anwohner hatten zuvor die Rettungskräfte gerufen und sich in Sicherheit gebracht, nachdem sie Gasgeruch im Haus festgestellt hatten. Der 19-Jährige wurde erst nach einer komplizierten Bergung tot in den Trümmern gefunden.