Zwangsprostitution: Vier mutmaßliche Rocker verhaftet

Wuppertal (dpa/lnw) - Weil sie Frauen zur Prostitution gezwungen haben sollen, sind Spezialkräfte der Polizei in Wuppertal und Wülfrath gegen vier Männer vorgegangen. Die Festgenommenen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren sollen Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung «United Tribuns Borderland» sein, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Von dpa