Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Kontrollen bei Anbietern von Himmelslaternen ist der Online-Verkauf der Lampions in Nordrhein-Westfalen vorerst gestoppt worden. Das Arbeitsministerium werde alle Instrumente nutzen, «um diese unsicheren Produkte vom Markt zu nehmen», teilte die Landesregierung am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Von dpa