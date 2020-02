Autofahrer kracht gegen Hauswand: Schwer verletzt

Reichshof (dpa/lnw) - Ohne Führerschein und alkoholisiert ist ein 33-Jähriger im oberbergischen Reichshof mit seinem Auto gegen eine Hauswand gekracht und schwer verletzt worden. Der Mann sei in einer Kurve von der Straße abgekommen, als er auf regennasser Fahrbahn einen anderen Wagen überholen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Unfallaufnahme am Dienstagabend hätten die Beamten dann festgestellt, dass der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss gestanden habe. Sie ordneten eine Blutprobe an. Zudem habe der Mann keinen Führerschein gehabt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte den Unfallort und das Wohnhaus ab, ein Statiker und das Technische Hilfswerk unterstützten den Einsatz.

Von dpa