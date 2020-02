Mehr als eine Stunde Verzögerung am Kreuz Breitscheid

Düsseldorf (dpa/lnw) - Autofahrer mussten am Mittwochmorgen am Kreuz Breitscheid viel Geduld mitbringen. Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 52 in Richtung Düsseldorf staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund 10 Kilometern, die Verzögerung betrug laut Übersicht von Straßen.NRW mehr als eine Stunde. Zwischen Essen-Kettwig und Breitscheid war ein Autofahrer bei einem Unfall leicht verletzt worden. «Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien, allerdings geriet das Fahrzeug in Brand und musste gelöscht werden», sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Während der Bergungsarbeiten war demnach nur eine Spur frei.

Von dpa