Gegen Sozialleistungsmissbrauch: 127 Kinder waren nicht da

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Im Kampf gegen den organisierten Missbrauch von Sozialleistungen haben Behörden in Gelsenkirchen am Montag und Dienstag 105 Wohnungen kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass für 127 Kinder zu Unrecht Kindergeld gezahlt werde, wie das Ordnungsamt und die Polizei Gelsenkirchen am Dienstag mitteilten. Die Familienkasse habe umgehend die laufenden Zahlungen eingestellt.

Von dpa