Staatsschutz ermittelt wegen «Malbuch» bei AfD-Veranstaltung

Krefeld (dpa/lnw) - Bei einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion NRW in Krefeld sollen fremdenfeindliche «Malbücher» verteilt worden sein. Der Staatsschutz ermittele wegen Volksverhetzung in der Sache, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage. Die Staatsanwaltschaft werde die Angelegenheit ebenfalls prüfen. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuerst berichtet.

Von dpa