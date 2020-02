Als Jesus Christus: Alexander Klaws in der RTL-«Passion»

Essen (dpa) - Alexander Klaws als Erlöser, Samuel Koch als Jünger und Martin Semmelrogge als Verbrecher Barrabas: Mit einem Großaufgebot an Sängern und Schauspielern will RTL an dem Mittwoch vor Ostern eine moderne Fassung der Leidensgeschichte von Jesus live ins Wohnzimmer bringen. «Die Passion» lautet der Titel des «Music-Live-Events», das aus der Stadt Essen übertragen wird. Erzähler ist Thomas Gottschalk.