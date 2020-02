Hülkenberg zu Formel1-Zukunft: «Mitte des Jahres umschauen»

Berlin (dpa) - Rennfahrer Nico Hülkenberg will sich nach dem Aus in der Formel 1 mit der Entscheidung über seine Zukunft Zeit lassen. «Ich fühle mich wohl in der aktuellen Phase, nicht dem Kalender folgen zu müssen, mein eigenes Leben leben zu können», sagte der 32-Jährige bei der Verleihung der Laureus-Sportpreise am Montagabend in Berlin. «Ich werde mich dann Mitte des Jahres umschauen, was möglich ist, was geht. Und dann wird es weitergehen», fügte der Rheinländer hinzu.

Von dpa