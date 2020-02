Linksverteidiger Katterbach fällt mit Bänderverletzung aus

Köln (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss vorerst auf Noah Katterbach verzichten. Der 18 Jahre alte Außenverteidiger hat sich bei der 1:4-Niederlage am Sonntag gegen den FC Bayern München eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Dies teilte der Verein am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit. Katterbach musste bereits in der 28. Minute ausgewechselt werden.

Von dpa