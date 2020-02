Ein Zeuge hatte das Auto in der Nacht zu Montag im Graben entdeckt und die Beamten gerufen. Die rochen sofort den Alkohol, ein Schnelltest schlug auch auf Drogen an. «Einen Führerschein konnte der augenscheinlich unverletzte Dortmunder nicht vorzeigen», ergänzte die Polizei am Montag. Der Wagen wurde abgeschleppt.