Ein Verein verzichtet wegen Pferdekrankheit auf Reiter

Köln (dpa/lnw) - Wegen eine Tierkrankheit werden in diesem Jahr weniger Pferde im Kölner Rosenmontagszug unterwegs sein. Die Karnevalsgesellschaft «Nippeser Bürgerwehr» verzichtet in diesem Jahr auf ihre Reitpferde, wie der Geschäftsführer am Montag sagte. Hintergrund sei, dass in einem Gestüt, das der Gesellschaft die Tiere zur Verfügung stelle, ein Fall der Pferdekrankheit Druse aufgetreten sei. Zwar seien die eigenen Pferde nicht betroffen, man wolle aber kein Risiko eingehen. «Die Reiter gehen zu Fuß. Die Pferdekutschen sind nicht davon betroffen, da kommen die Pferde aus einem anderen Stall», sagte er. Konkret verzichte man auf 13 Tiere. Die «Bild» hatte darüber berichtet.

Von dpa