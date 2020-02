A44 bei Soest gesperrt: Lkw verliert Schotter

Soest (dpa/lnw) - Die Autobahn 44 bei Soest in Richtung Dortmund ist am Montagmorgen gesperrt worden, weil ein Kipplaster auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern Schotter verloren hat. Die Sperrung sei zwischen den Anschlussstellen Erwitte-Anröchte und Soest-Ost, teilte die Polizei mit. Die Reinigung der Fahrbahn werde vermutlich einige Stunden dauern. Laut Polizei gab es keine Verletzten. An einigen Autos habe es jedoch Sachschäden gegeben.

Von dpa